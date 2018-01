O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga

publicado em 20/01/2018

(Foto: A Cidade)

Da redação

Faleceu ontem, Mauro Vicente Barros, aos 82 anos. Ele era conhecido por ser o barbeiro mais antigo de Votuporanga e atendia seus clientes há mais de 30 anos na rua Goiás, no Centro da cidade, depois de funcionar outros 30 anos em local próximo.

Natural de Palestina, teve como último endereço a rua Mato Grosso, bairro Vila Lupo, em Votuporanga. Deixa a companheira Edna Coutinho e os filhos José Carlos de Barros, Solange de Fátima Barros Mares e Mauro Vicente Barros Junior, além de três netos. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Nascido em 1936, o barbeiro Mauro aprendeu a profissão bem jovem e na prática. Fazer barba era quase um ritual, com a manipulação precisa do equipamento e conclusão com álcool.