Confira os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 22/01/2018

(Foto: Arquivo pessoal)

Benedito de Oliveira Fantazia

Faleceu no último sábado, dia 20, em Votuporanga, o senhor Benedito de Oliveira Fantazia, de 74 anos. Casado, deixa a esposa Dilma Rosa da Silva Fantazia e os filhos Maria Aparecida, casada com Edson, e Adriana, casada com Diogo, além de dois netos. O corpo foi sepultado no último domingo, dia 21, no Cemitério Municipal de Votuporanga.