Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 29/01/2018

Aparecido GarciaFaleceu nesta segunda-feira, dia 29, em Votuporanga, Aparecido Garcia, 74 anos, comerciante. Casado, deixa a esposa Maria das Graças Castilho Garcia e os filhos Marcio e Alessandra. Natural de Floreal, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Nivaldo Hernandes, Chácara Aviação. O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta terça-feira, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Maria da Conceição SilvaFaleceu nesta segunda-feira, dia 29, em Votuporanga, Maria da Conceição Silva, 92 anos, do lar, vítima de arritmia cardíaca. Deixa os filhos José Joaquim (em memória); Maria José; Gertrudes; Adeilda e Aldenir. Natural de Baruté – CE, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua José Maria de Oliveira, Monte Alto. O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta terça-feira, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.João Francisco FlorencioFaleceu no último sábado, dia 27, em Rio Preto, o senhor João Francisco Florencio, 67 anos, eletricista, vítima de insuficiência respiratória. Casado, deixa a esposa Tatiane Fabiana Ferreira Florencio e os filhos Rogério; Rosângela; Ricardo; João Vitor e Gabriel. Natural de Américo de Campos, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Roraima, 5986, Jardim Marin. O corpo foi sepultado no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Dorcelina de PaulaFaleceu no último domingo, dia 28, em Votuporanga, Dorcelina de Paula, do lar, vítima de sépsis. Casada, deixo o esposo Sérgio Gonçalves de Melo e a filha Roseli de Paula. Natural e moradora de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Sete de Setembro, 3378, bairro Parque 8 de Agosto. O corpo foi sepultado no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.