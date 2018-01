Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 20/01/2018

Krisla Filiar

Faleceu anteontem, Krisla Filiar, que residiu em Votuporanga durante anos. Deixa a filha Maria Amélia Filiar, além de um vasto círculo de amigos e familiares. O corpo foi velado no Velório de Magda e sepultado no Cemitério Municipal de Magda, às 17h.





Ana Freitas Ruviere

Faleceu ontem, Ana Freitas Ruviere, aos 93 anos. Teve como último endereço a rua Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no bairro Vila Paes, em Votuporanga. Deixa as filhas Sidilena Ruvieri Toschi, Ivone Ruvieri Delalíbera e Nair Ruvieri Martinelli, oito netos e dois bisnetos. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado, às 17h, no Cemitério e Crematório “Jardim das Flores”.





Elvidio Lança

Faleceu ontem, Elvidio Lança, aos 85 anos. Natural de Bebedouro, teve como último endereço a rua Adelino Fava, em Simonsen. Deixa os filhos Aparecida Lança do Prado, Maria de Fátima Lança, Luis Carlos Lança, Paulo Cesar Lança, Marcos Antônio Lança e Edson Roberto Lança. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério e Crematório “Jardim das Flores”.





Adelina Polizeli Mantelato