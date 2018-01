Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 19/01/2018

(Foto: A Cidade)

Adelzina Maria da Silva Candido

Faleceu anteontem, Adelzina Maria da Silva Candido, aos 90 anos. Natural de Bonito-BA, teve como último endereço a avenida Antônio Augusto Paes, no bairro Vila Paes, em Votuporanga. Deixa os filhos Aninoel Candido, Moises da Silva Candido e Maria Izabel Candido Sebastião. O corpo foi velado e sepultado ontem, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Maria Angélica Camargo

Faleceu ontem, Maria Angélica Camargo, aos 61 anos, em São José do Rio Preto. Deixa familiares e amigos. O corpo está sendo velado no Velorio Municipal de Votuporanga, e será sepultado hoje, às 10h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.