Saiba horários e locais de velório e sepultamento

publicado em 13/01/2018

(Foto: A Cidade)

Maria Balbino Trombetta

Faleceu anteontem, Maria Balbino Trombetta, aos 81 anos. Natural de Morada Nova-CE, teve como último endereço a rua Benedita Terra Pimentel, no bairro Centro, em Valentim Gentil. Deixa a filha Patrícia Cristina Trombetta. O corpo foi velado no Velório Municipal de Valentim Gentil, e sepultado, às 17h, de ontem, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Daniel Prayan Souza Alves

Faleceu ontem, Daniel Prayan Souza Alves, aos 25 anos. Natural de Guanambi-BA, teve como último endereço a rua Denizar Vidigal, no bairro Campo Limpo, em Votuporanga. Deixa familiares e amigos. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado, às 14h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.





Gabriel Jabur Junior

Faleceu ontem, Gabriel Jabur Junior, aos 77 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua Sebastiana Freitas Santos, no bairro Vila Ana, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Sidelei Domiciano Jabur. O corpo foi velado no Velório Municipal e sepultado, às 16h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.





Sebastião Bimbato