Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 05/01/2018

Guiomar Joaquim Ferreira faleceu aos 85 anos (Foto: Reprodução)

Guiomar Joaquim Ferreira

Faleceu ontem, às 7h, na Santa Casa de Votuporanga, Guiomar Joaquim Ferreira, aos 85 anos. Natural de Vila de Itanagé-BA, teve como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Deixa a esposa, Erminia Guioto Ferreira, e as filhas Maria Vanilda Ferreira Sanches, Maria Aparecida Ferreira Rosa e Neusa Odilia Ferreira dos Santos. O corpo está sendo velado e será sepultado, às 10h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.

Audair Mariano dos Santos

Faleceu ontem, às 13h, no Hospital de Base de Rio Preto, Audair Mariano dos Santos, aos 73 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Sebastião Cecchini, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Deixa a esposa, Inês Marques Caldeira dos Santos, e os filhos Aline Naiara dos Santos, Márcio César dos Santos, Silvia Aparecida dos Santos e Luis Fernando dos Santos. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.