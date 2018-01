Veja os detalhes dos sepultamentos

publicado em 03/01/2018

(Foto: A Cidade)

Iracema Constantine

Faleceu nesta terça-feira, Iracema Constantine, aos 82 anos. Natural de Sebastianópolis do Sul, teve como último endereço a rua Gustavo Pantaleão de Lima, em Valentim Gentil. Deixa as filhas Marlene Marangoni Padilha e Zenaide Marangoni dos Santos. O corpo está sendo velado e será sepultado, às 17h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Valeria de Barros Real

Faleceu nesta terça-feira, Valeria de Barros Real, aos 32 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Alvaro Mendes, em Parisi. Deixa a filha Alline Real Alves. O corpo está sendo velado e será sepultado, às 16h, no Cemitério de Parisi.

Nair Furtado Jardim

Faleceu nesta quarta-feira, Nair Furtado Jardim, aos 79 anos. Natural de Mirassol, teve como último endereço a avenida Catarina Martins Lopes, em Votuporanga. Deixa os filhos Sebastiana Jardim Sangregorio, Leonizio Jardim, Jordeci Jardim, Nilda Jardim Bertuolo, Leonilda Aparecida Jardim Vieira, Eleny Furtado Jardim e Leonice Aparecida Jardim Silva. O corpo está sendo velado e será sepultado nesta quinta-feira, às 9h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.