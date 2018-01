Veja os detalhes dos sepultamentos

publicado em 02/01/2018

Faleceu no último sábado, dia 30, em Votuporanga, Jorge Ruan de Araújo, 22 anos, tapaceiro. Natural de Martinópolis – CE, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a avenida Tiradentes, bairro Cohab. O corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu no último sábado, dia 30, em Votuporanga, a senhora Zenaide da Silva Feliciano, 78 anos, do lar. Natural de Tanabi, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Joaquim Lourenço Mathias, Residencial Ester. O corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu no último sábado, dia 30, em Votuporanga, Leonice Boleli Maciel, 51 anos, do lar. Casada, deixa o esposo Valdinei Chagas Maciel e a filha Elisângela. Natural de Uchôa, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua José Abdo Marão, bairro São João. O corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu no último domingo, dia 31, em São José do Rio Preto, a senhora Geni Pedrozo, 72 anos, do lar. Natural de Nhandeara, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Quinzinho José de Souza, Jardim Paraíso. O corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Faleceu na última segunda-feira, dia 1º, em Votuporanga, o senhor José Bocato, 76 anos, pedreiro. Deixa os filhos José Carlos; Gilberto Aparecido e Fátima Aparecida. Natural de Mirassol, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Roraima, Jardim Marin. O corpo foi sepultado no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.