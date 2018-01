Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos desta segunda-feira

publicado em 15/01/2018

Leonidia Martins Ferreira

Faleceu na última sexta-feira, Leonidia Martins Ferreira, aos 81 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Amazonas, no Centro, em Valentim Gentil. Deixa os filhos Valdeci Scorci, Jeferson Scorci e Cleidinei Scorci. O corpo foi velado e sepultado, no último sábado no Cemitério de Estrela D’Oeste.

Jhenifer Fernanda Schiavo

Faleceu no último sábado, Jhenifer Fernanda Schiavo, aos 23 anos. Teve como último endereço a rua José Abdo Marão, no bairro São João, em Votuporanga. Deixa familiares e amigos. O corpo foi velado e sepultado anteontem no Cemitério Municipal de Votuporanga.

José Antônio Vieira

Faleceu no domingo, o agropecuarista votuporanguense José Antônio Vieira, aos 63 anos. Natural de Mogi Mirim-SP, teve como último endereço a rua Venezuela, no bairro San Remo, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Rosângela Aparecida de Souza, e os filhos José Antônio Vieira Junior e Juliana Maria Aparecida Vieira Cruz, além do neto José Antônio Vieira Neto. Ele era proprietário da Master Beef, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério e Crematório Jardim das Flores, às 17h, de hoje.

Aparecido Lauro Gonçalves

Faleceu no domingo, Aparecido Lauro Gonçalves, aos 56 anos. Natural de Ibiporanga-SP, teve como último endereço a rua Mário Alves Pereira, no Residencial Morini, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Vania Aparecida Dan Gonçalves, e os filhos Lucas Dan Gonçalves e Lucimara Dan Gonçalves. O corpo foi velado e sepultado hoje no Cemitério Municipal de Votuporanga.

José da Costa Vieira

Faleceu hoje, José da Costa Vieira, aos 90 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a avenida Cuiabá, no bairro Jardim Bom Clima. Deixa os filhos José Donizeti Vieira, Osmar Aparecido Vieira e Gilmar da Costa Vieira, além dos netos. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no Cemitério Municipal de Cosmorama.





Luiz Graminha

Faleceu hoje, Luiz Graminha, aos 95 anos. Natural de Vila Bonfim-SP, teve como último endereço a rua Paraguai, no Centro, em Valentim Gentil. Casado, deixa a esposa Joana Martins Graminha, e os filhos José Graminha, João Batista Graminha, Maria Helena Graminha Cerezo, Luiz Graminha Filho e Antônio Donizette Graminha. O corpo está sendo velado e será sepultado amanhã, às 9h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Louviraldo José da Silva

Faleceu hoje, Louviraldo José da Silva, aos 63 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Rubens Zanini, na Cohab Chris, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Rosimeira Aparecida Rodrigues Silva, e os filho Evandro Tadeu Ogaia, Aline Jeckem da Silva e Tauane Rodrigues da Silva. O corpo foi velado e sepultado hoje, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Sebastião Pereira de Castro

Faleceu hoje, Sebastião Pereira de Castro, aos 80 anos. Natural de Irapuã-SP, teve como último endereço a rua Rio Solimões, no Conjunto Brisas Suaves, em Votuporanga. Deixa os filhos Cleomar Pereira de Castro e Eder de Castro. O corpo foi velado e sepultado hoje às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Pedro Henrique Leibovitch Lopes

Faleceu hoje, Pedro Henrique Leibovitch Lopes, aos 21 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Paschoalino Pedrazoli, no bairro Santa Felícia, em Votuporanga. Deixa familiares e amigos. O corpo será velado e sepultado, às 14h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.