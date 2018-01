Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 10/01/2018

João da Silva

Faleceu ontem, João da Silva, aos 61 anos, na Santa Casa de Votuporanga. Teve como último endereço rua das Andorinhas, no bairro Pró-Povo, em Votuporanga. Deixa os dois filhos, Fábio Aparecido do Nascimento Silva e Fernando do Nascimento Silva. O corpo foi sepultado ontem, às 16h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.

Norival Alves

Faleceu ontem, Norival Alves, aos 79 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Joaquim Inácio Nogueira, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado ontem, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Doraci Flávio

Faleceu hoje, Doraci Flávio, aos 74 anos. O corpo foi velado e será sepultado amanhã, às 9h, Cemitério Municipal deValentim Gentil.

Pedro Paulo Santana

Faleceu hoje, Pedro Paulo Santana, aos 78 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Josefina Galloro, no bairro Estação, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado hoje, às 17h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.