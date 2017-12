Até o momento, os horários do velório e sepultamento ainda não haviam sidos disponibilizados pelos familiares

publicado em 13/12/2017

Aguinaldo de Oliveira, de 84 anos (Foto: Arquivo/A Cidade)

Da RedaçãoFaleceu no início da noite desta quarta-feira (13) o ex-vereador, radialista e professor Aguinaldo de Oliveira, de 84 anos. Casado, deixa a esposa Efigênia de Lourdes da Silveira Oliveira e os filhos José Roberto e Ana Paula, além de quatro netos. Era praticante da Doutrina Espírita e frequentava o Centro Emmanuel de Votuporanga.O votuporanguense Aguinaldo era um excelente profissional do rádio e foi o primeiro radialista de Votuporanga. Já passou pela Rádio Nacional e Rádio Relógio do Rio de Janeiro, além de trabalhar por muitos anos na Rádio Clube de Votuporanga. Ele foi único radialista a transmitir a inauguração da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, em Iturama, e o único repórter a entrevistar o ex-presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, na ocasião.Como vereador, o grande feito de Aguinaldo foi liderar um movimento junto a outros vereadores para votar contra um projeto de lei para que a autarquia fosse substituída pela Sabesp. Na época, o governador Paulo Maluf gostaria que o Estado administrasse o tratamento de água e esgoto do município, mas a Câmara votou por unanimidade contra a iniciativa. Aguinaldo foi vereador em três legislaturas da Câmara Municipal de Votuporanga: 8ª, de 1977 a 1983; 9ª, de 1983 a 1988 e 10ª, 1989 a 1992.Até o momento, os horários do velório e sepultamento ainda não haviam sidos disponibilizados pelos familiares. Porém, a previsão é que o corpo seja velado na parte da manhã desta quinta-feira (14), no Velório Municipal de Votuporanga, e sepultado na parte da tarde desta quinta-feira (14), no Cemitério Municipal de Votuporanga.