O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta terça-feira (19), às 11h

publicado em 18/12/2017

Nair era natural de Magda, mas residia em Votuporanga

Faleceu nesta segunda-feira (18), em Rio Preto, a senhora Nair Alonso, de 78 anos. Era viúva do senhor José Antônio Marquini e deixa os filhos Orivaldo; Lucineia; Osvaldo e Eliana. Era natural de Magda, mas morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Agenor dos Santos, no bairro Pozzobon. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta terça-feira (19), às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.