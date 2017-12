Faleceu na manhã desta segunda-feira (25) de Natal, por volta das 6h, a senhora Marlene Apparecida Flaitt Pignatari, aos 82 anos. Ela estava internada e lutava contra um câncer no pâncreas havia algum tempo.

Marlene Pigntari deixa o esposo Miguel Pignatari, os filhos Marleninha, Sandra, André, Miguelzinho e o deputado estadual Carlão Pignatari, além de netos e um vasto círculo de amigos. O corpo de Marlene Pignatari está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.