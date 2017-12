Veja os detalhes dos velórios e falecimentos

publicado em 26/12/2017

Cláudio Paniágua Bortolaia



Faleceu nesta terça-feira, dia 26, em Votuporanga, o senhor Cláudio Paniágua Bortolaia, 84 anos. Viúvo de Lourdes Jesus Bortolaia, deixa os filhos Emerson; Sidnei; Marlene; Francisca; Sandra e Nino, além de netos e bisnetos. Natural de Nova Granada, morava em Votuporanga, na Chácara Canto Feliz. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quarta-feira, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Salviano Evaristo de Melo

Faleceu nesta terça-feira, dia 26, em Votuporanga, o senhor Salviano Evaristo de Melo, 87 anos. Natural de Sebastianópolis do Sul, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a avenida Paschoalino Pedrazzoli, bairro Vila Marin. Deixa os filhos Edson; Ednalva; Emerson e Gedson. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quarta-feira, dia 27, às 17h, no Cemitério de Nhandeara.

Aparecida Rodrigues Cordeiro

Faleceu nesta terça-feira, dia 26, em Votuporanga, a senhora Aparecida Rodrigues Cordeiro, 64 anos. Deixa a filha Lucélia. Natural e moradora de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Benedito Pereira, bairro Estação. O corpo foi sepultado no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Marlene Apparecida Flaitt Pignatari



Faleceu nesta segunda-feira, dia 25, a senhora Marlene Apparecida Flaitt Pignatari, aos 82 anos. Ela estava internada e lutava contra um câncer no pâncreas havia algum tempo. Marlene Pigntari deixa o esposo Miguel Pignatari, os filhos Marleninha, Sandra, André, Miguelzinho e o deputado estadual Carlão Pignatari. O corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.