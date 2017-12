Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 21/12/2017

Faleceu na última terça-feira, dia 19, em São Paulo, o senhor Luiz Antônio Brandini, 67 anos. Deixa os filhos Luiz e Viviane. Natural de Mirassol, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Tietê, bairro Santa Eliza. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu na última quarta-feira, dia 20, em Votuporanga, Dulcila Fátima Teobaldo, 59 anos. Natural de Parisi, morava em Álvares Florence, tendo como último endereço a rua São Paulo, Centro. O corpo foi velado no Velório Municipal de Álvares Florence e sepultado no Cemitério Municipal de Álvares Florence.Faleceu na última quarta-feira, dia 20, em Rio Preto, João Pedro Cândido, 53 anos. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Floriano Peixoto, Jardim Bela Vista. O corpo foi velado e sepultado no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Faleceu ontem, dia 21, em Votuporanga, Geraldo Mello da Silva, 80 anos. Casado, deixa a esposa Luiza Maria da Silva e os filhos José Ronaldo (em memória); Antônio Fernando; Antônia Aparecida; Paulo Roberto e Nilda Cristina. Natural de moradora de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Francisco Luiz Ferreira, São João. O corpo foi velado e sepultado no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.