Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 19/12/2017

Marcos Antônio Medalha e Anirce Villela da Silva Justi

Marcos Antônio MedalhaFaleceu nesta terça-feira, dia 19, em Votuporanga, o policial militar aposentado Marcos Antônio Medalha, 51 anos. Casado, deixa a esposa Eliane Cristina Polivera Medalha e os filhos Douglas e Bianca. Natural de Guariróba, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Eliane Cristina Jardineti, bairro CDHU. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta quarta-feira, dia 20, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Anirce Villela da Silva JustiFaleceu nesta terça-feira, dia 19, em Votuporanga, a senhora Anirce Villela da Silva Justi, 82 anos. Deixa a filha Lucilia. Natural de Mirassolândia, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua José Onivaldo Pagliarani, bairro Colina. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta quarta-feira, dia 20, às 8h, no Cemitério de Boa Vista dos Andradas.