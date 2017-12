Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 16/12/2017

Faleceu nesta quinta-feira, dia 14, em Rio Preto, João Carvalho de Lima Neto, 74 anos. Deixa os filhos Claudeir, Vinícius, Claudete, Fátima e João Carlos. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua São Paulo, Vila Muniz. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu nesta sexta-feira, dia 15, em Mato Grosso do Sul, o senhor Benízio dos Santos, 68 anos. Casado, deixa a esposa Geralda Ribeiro de Jesus e os filhos. Natural de Macaubal, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Rubens Zanini, bairro Cohab Cris. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no Cemitério Municipal de Luzitania.Faleceu nesta sexta-feira, dia 15, em Votuporanga, a senhora Lourdes Aparecida Lopes Longhin, de 73 anos. Deixa os filhos Zilda e Vladimir e quatro netos. Natural e moradora de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Manoel Martins Hernandes, no bairro Pozzobon. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.