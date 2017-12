Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 29/12/2017

Faleceu nesta sexta-feira, dia 29, em Limeira, a senhora Maria Lucia Marques Moreira Mello, 86 anos. Moradora há muitos anos, morava em Limeira há dois anos e deixa os filhos Dalton; Maria Livia; Maria Alice; José Francisco; Marcelo e Rodrigo. O corpo será velado no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 7h deste sábado, dia 30, e será sepultado às 11h, no Cemitério Municipal de VotuporangaFaleceu nesta quinta-feira, dia 28, em Votuporanga, a senhora Edna Maria Cuin, 62 anos. Casada, deixa o esposo Ataíde Cuin e os filhos Carlos e Luiz. Natural de Santo André, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Itália, bairro Parque das Nações. O corpo foi sepultado no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Faleceu nesta sexta-feira, dia 29, em Votuporanga, o senhor Antônio Erval Agostineli, 74 anos. Casado, deixa a esposa Maria Augusta Hernandes Agostineli. Natural de Engenheiro Schmidt, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Agenor Sagres, bairros Brisas Suaves. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado hoje, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.