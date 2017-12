Cinco pessoas estão sendo veladas e serão sepultadas nos cemitérios do município

publicado em 18/12/2017

Falecimentos desta segunda-feira (18)

José Carlos Xavier

Faleceu no último domingo, em Votuporanga, o senhor José Carlos Xavier, 68 anos. Deixa os filhos Eduardo e Maria Rosa. Natural de Penápolis, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Irene Galvani Casado, bairro Santa Amélia. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira (18) no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Altino Jardini

Faleceu no último domingo, dia 17, em Votuporanga, o senhor Altino Jardini, 84 anos. Deixa os filhos Sebastião; Albano; Clarindo (em memória); Laercio e Jordelina. Natural de Tanabi, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Terezinha, Parque Rio Vermelho. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira (18) no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Linda Rossi Gomes

Faleceu nesta segunda-feira, dia 18, em Votuporanga, a senhora Linda Rossi Gomes, 90 anos. Deixa os filhos Leonirce (em memória); Maria Elsa; Delacir e João Carlos. Natural de São José do Rio Preto, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Bahia, bairro São João. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira (18) no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Neusa Aparecida Adami

Faleceu nesta segunda-feira, dia 18, em Votuporanga, Neusa Aparecida Adami, 58 anos. Natural e moradora de Votuporanga. O corpo está sendo velado no Velório do Rosa Mística Crematório e Cemitério de Votuporanga, onde também será sepultado nesta terça-feira, dia 19, às 10h.

Maria da Silva Vitor

Faleceu nesta segunda-feira, dia 18, em Votuporanga, a senhora Maria da Silva Vitor, 76 anos. Deixa os filhos Antônio Roberto; Benedito e Maria do Carmo. Natural de Bálsamo, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Alemanha, bairro Parque das Nações. O corpo está sendo velado no Velório do Rosa Mística Crematório e Cemitério de Votuporanga, onde também será sepultado nesta terça-feira, dia 19, às 14h.