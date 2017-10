Nascida em Casa Nova, na Bahia, dona Cecília casou e se mudou com o marido para Fernandópolis logo no começo do desenvolvimento da cidade

publicado em 11/10/2017

(Foto: Arquivo Pessoal)

Foi sepultada no final da tarde desta quarta-feira, dia 11, no Cemitério da Consolação, o corpo de dona Cecília Ana Conceição, uma das moradoras centenárias de Fernandópolis. Com 103 anos, ela era mãe do servidor público, Agenor, mais conhecido como Baiano.





Nascida em Casa Nova, na Bahia, dona Cecília casou e se mudou com o marido para Fernandópolis logo no começo do desenvolvimento da cidade.





O último contato da família foi na noite desta terça-feira, quando foi ajudada por familiares. Pela manhã eles tentaram acordar dona Cecília para tomar café, constataram que ela estava sem vida.