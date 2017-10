corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta segunda-feira, dia 2, no Cemitério Municipal de Votuporanga

publicado em 02/10/2017

José Carlos Sanches, conhecido como “Zé Carlim” (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu neste domingo, dia 1º, em Votuporanga, o comerciante José Carlos Sanches, conhecido como “Zé Carlim”, devido a complicações médicas. Ele era irmão do ex-secretário da Cidade, no governo de Junior Marão, Marcos Vinícius Sanchres. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta segunda-feira, dia 2, no Cemitério Municipal de Votuporanga.