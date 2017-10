Veja os detalhes dos velórios e sepultamento

publicado em 07/10/2017

Domingos Rossi

Faleceu nesta sexta-feira, dia 6, em Votuporanga, o senhor Domingos Rossi, 82 anos. Casado, deixa a esposa Antonia Fuentes Rossi. Natural de São José do Rio Preto, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua João Prince, 2197, Pozzobon. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste sábado, dia 7, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.





Justino Pereira dos Reis

Faleceu nesta sexta-feira, dia 6, em Votuporanga, o senhor Justino Pereira dos Reis, 92 anos. Deixa os filhos Wilson; Nilson; Nilda; Maurício; Ilsa e Mauridio. Natural de Tanabi, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Nassif Miguel, 2727, Pozzobon. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste sábado, dia 7, no Cemitério Municipal de Pontes Gestal.