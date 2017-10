Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 13/10/2017

Vera Lucia Gibin Vâni

Faleceu nesta quinta-feira, dia 12,, Vera Lucia Gibin Vâni, aos 57 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Rubens Zanini, no bairro Santa Amélia. Deixa quatro filhos, Tatiane Contrera, Karen Contrera, Andrea Contrera e Maxuel Gibin Contrera. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Floripes Maria de Jesus Marsso

Faleceu nesta quinta-feira, dia 12, Floripes Maria de Jesus Marsso, aos 81 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua São Paulo, em Valentim Gentil. Viúva, deixa duas filhas, Ana Aparecida Marsso da Silva e Maria de Fátima Marsso Geanini. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério de Valentim Gentil.