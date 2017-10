Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 16/10/2017

Beatriz Fernandes Fuster

Faleceu no último sábado, dia 14, a senhora Beatriz Fernandes Fuster, 64 anos. Casada, deixa o esposo Rubens Fuster e os filhos Marcos Fernandes Fuster e Luciana Fernandes Fuster. Natural de Monte Aprazível, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.





Carlos Alberto Kakuda

Faleceu no último domingo, dia 15, o senhor Carlos Alberto Kakuda, 62 anos. Casado, deixa a esposa Yochi Sato Kakuda, e os filhos Elaine Satie Kakuda Haruyama, Aline Miyuki Kakuda e Elizabete Akiko Kakuda Salinas. Natural de São José do Rio Preto, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Jeronimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira, dia 16, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Lino Lopes de Oliveira

Faleceu nesta segunda-feira, dia 16, o senhor Lino Lopes de Oliveira, 86 anos. Natural de Nova Granada, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua José Saffitti. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira, no Cemitério de Valentim Gentil.





Brasilina Garcia Rodrigues da Silva

Faleceu neste domingo, dia 15, a senhora Brasilina Garcia Rodrigues da Silva, 70 anos. Deixa os filhos José Carlos Rodrigues da Silva, Rosana Garcia da Silva e Eliana Rodrigues da Silva. Natural de Pedranópolis, morava em Parisi, tendo como último endereço a rua Alvaro Mendes. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira, dia 16, no Cemitério de Álvares Florence.