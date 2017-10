Confira os horários de velórios e sepultamentos

publicado em 18/10/2017

(Foto: A Cidade)

Ilton Bento do Amaral

Faleceu nesta terça-feira Ilton Bento do Amaral, aos 72 anos. Natural de Turiuba, teve como último endereço a rua Germano Robach, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Iraci de Oliveira do Amaral e os filhos Aricleber Oliveira do Amaral e Glauber Oliveira do Amaral. O corpo foi velado e será sepultado nesta quarta-feira, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Isaura Chiqueto Galerani

Faleceu nesta terça-feira Isaura Chiqueto Galerani, aos 58 anos. Natural de Valentim Gentil, teve como último endereço a rua Antenor Silverio, no bairro Estação, em Votuporanga. Deixa quatro filhos: Franciele Galerani Silva, Jessica Galerani Silva, Alex Chiqueto Galerani e Ronald Galerani Silva. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério de Valentim Gentil.

Valdecino Augusto Moreira

Faleceu nesta terça-feira Valdecino Augusto Moreira, aos 69 anos. Natural de Dolcinópolis, teve como último endereço a rua Chile, no bairro Vila América, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Ana Cleuza da Silva Moreira e a filha Bruna Aparecida da Silva. O corpo está sendo velado e será sepultado às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga, nesta quarta-feira.

Ermida Artuzzi Febule

Faleceu nesta terça-feira Ermida Artuzzi Febule, aos 90 anos. Natural de Jaboticabal, teve como último endereço a rua das Bandeiras, no bairro Santa Eliza, em Votuporanga. Deixa dois filhos: Neli e José. O corpo foi velado e sepultado nesta quarta-feira no Cemitério Municipal de Votuporanga.

José Zanetti

Faleceu nesta quarta-feira José Zanetti, aos 77 anos. Natural de Nhandeara, teve como último endereço a rua Germano Robach, no bairro Melharamento, em Votuporanga. Deixa os filhos Marlene dos Santos Zanetti da Silva e Luís Roberto dos Santos Zanetti. O corpo está sendo velado e será sepultado às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga, nesta quarta-feira.

Isolina Vicente da Silva

Faleceu nesta quarta-feira Isolina Vicente da Silva, aos 92 anos. Natural de Guaraci, teve como último endereço a rua Maria de Freitas Leite, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. Deixa o filho José da Silva. O corpo está sendo velado e será sepultado nesta quinta-feira, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.