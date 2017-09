Prefeito Adilson Segura decretou luto oficial por três dias no município

publicado em 25/09/2017

Dr. Augusto Alves dos Reis (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (25), aos 100 anos, o médico e escritor Dr. Augusto Alves dos Reis, primeiro prefeito da cidade de Valentim Gentil. Seu corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Ribeirão Pires – SP, onde residia atualmente, e será sepultado às 17 horas.

Dr. Augusto Alves dos Reis ingressou na vida pública participando do movimento de emancipação política de Valentim Gentil, tornando-se o primeiro prefeito da cidade, a qual governou de 10/04/1949 a 10/04/1953, arquitetando a igreja e as primeiras ruas do município.

No fim de 1953, foi nomeado médico para atuar na Santa Casa de Santo André. Em 1954, chegou a Ribeirão Pires, onde foi o primeiro médico a atuar no ambulatório público daquela cidade.

Autor dos livros “Flores ao longo do caminho” e “Aguenta, Gabriela”, Dr. Augusto Alves dos Reis deixa a esposa Nair Poloni e três filhos: Sônia, Augusto e Sérgio.





Luto oficial