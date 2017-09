Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 22/09/2017

Hery Waldir Kattwinkel – foto

Faleceu nesta sexta-feira, dia 22, o conhecido empresário Hery Waldir Kattwinkel, 70 anos. Conhecido como Waldir, era proprietário do Hotel Votuporanga Palace, às margens da rodovia Euclides da Cunha. Era casado com a senhora Rita de Cássia, deixa os filhos Ketlin, Cinthia e Hery, além dos netos João Vitor, Enzo e Sophia. O seu corpo está sendo velado no Rosa Mística Cemitério e Crematório e será sepultado neste sábado, às 10h, no mesmo local.

João Raimundo Gomes

Faleceu nesta sexta-feira, dia 22, o senhor João Raimundo Gomes, 73 anos. Casado, deixa a esposa Camila Aparecida José Gomes. Natural do Rio de Janeiro, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua José Bruno Matiazzo, 2972, Parque Residencial Colinas. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado neste sábado, às 9h30, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Maria de Oliveira Latorre

Faleceu nesta quinta-feira, dia 21, a senhora Maria de Oliveira Latorre, 63 anos. Casada, deixa o esposo Antonio Ruiz Latorre e a filha Eliana. Natural de Cosmorama, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Almirante Barroso, 2960, Vila Marin. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta quinta-feira, dia 21, no Cemitério Municipal de Cosmorama.

Genivaldo Ferreira Carlos

Faleceu nesta quinta-feira, dia 21, o senhor Genivaldo Ferreira Carlos, 73 anos. Deixa os os filhos Angela; Moacyr; Marilda; Wladimir; Marcelo e Antonia. Natural de Miguel Calmon – BA, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Caitano Gavioli, 123, Centro. O corpo foi velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e sepultado nesta sexta-feira, dia 22, no Cemitério Municipal de Floreal.

Dirce Silvério Pedroso

Faleceu nesta quarta-feira, dia 20, a senhora Dirce Silvério Pedroso, 72 anos. Casada, deixa o esposo Osmar Pedroso e os filhos Eder; Paulo; Claudinei e Jairo. Natural de Fernandópolis, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua João Pessoa, 738, Centro. O corpo foi velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e sepultado nesta quinta-feira, dia 21, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Antônia da Cruz de Souza

Faleceu nesta quarta-feira, dia 20, Antônia da Cruz de Souza, 45 anos. Casada, deixa o esposo Aparecido Donizete de Souza. Natural de Paranaíba, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Francisco Conde Matarazzo, 2259, Estação. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta quinta-feira, dia 21, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Osmar Pereira Rosa

Faleceu nesta quarta-feira, dia 20, o senhor Osmar Pereira Rosa, 67 anos. Deixa os filhos Erlon e Jefferson. Natural de Valparaíso – SP, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua João Marque Caldeiras, 229, Jardim Espanha. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta quinta-feira, dia 21, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.