Veja os horários dos velórios e sepultamentos

publicado em 25/09/2017

Izaltino Neves de Oliveira

Faleceu no último domingo, dia 24, em Votuporanga, o senhor Izaltino Neves de Oliveira, 99 anos. Deixa o filho Anésio. Natural de Santa Enestina – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Paraíba, 2648, Vila América. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta segunda-feira, dia 25, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

José Pereira de Oliveira

Faleceu no último domingo, dia 24, em Votuporanga, o senhor José Pereira de Oliveira, 68 anos. Morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Brasil, 406, Centro. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e será sepultado nesta segunda-feira, dia 25, às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

José Lourival Neri

Faleceu no último domingo, dia 24, em Votuporanga, José Lourival Neri, 57 anos. Deixa os filhos Roney e Rodney. Natural de Mirandópolis – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Almirante Barroso, 3049, Vila Marin. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta segunda-feira, dia 25, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Joaquim Rodrigues de Souza

Faleceu no último domingo, dia 24, em Votuporanga, o senhor Joaquim Rodrigues de Souza, 79 anos. Deixa os filhos José Aparecido; Camilo; Valdeci e Fabiano. Natural de Virgem da Lapa – MG, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua São Paulo, 1302, Simonsen. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no último domingo, dia 24, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Áurea Alves Pereira de Amorim

Faleceu no último sábado, dia 23, em Votuporanga, a senhora Aurea Alves Pereira de Amorim, 86 anos. Deixa os filhos Josefina; Jair; Osvaldo e José Bernardino. Natural de Monte Aprazível – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua José Ramalho Matta, 3363, Jardim Alvorada. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no último domingo, dia 24, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Cândida Fausta Corte Rebouças

Faleceu no último sábado, dia 23, em Votuporanga, a senhora Cândida Fausta Corte Rebouças, 79 anos. Deixa os filhos Antônio; Maria de Fátima; José Carlos; Lázaro; Elisabete Aparecida; Manoel César e Paulo Henrique. Natural de Tanabi – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Ivaí, 2646, Vila Marin. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no último domingo, dia 24, Cemitério Municipal de Votuporanga.