publicado em 11/07/2017

Lecticia de Lima Zava

Faleceu ontem, dia 11, em Votuporanga, a senhora Lecticia de Lima Zava, de 92 anos. Casada, deixa o esposo Alberto Zava e os filhos Dirce; Florival; Osvaldo; Rita; Cacilda; Vilson e Vandir (em memória). Natural de Monte Azul Paulista – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Antonio Galera Lopes, 2553, Pozzobon. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 11, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Benedito Rodrigues de Carvalho