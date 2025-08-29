Votuporanga participa do 169º Torneio Taiyô de Gateball em Goiás

publicado em 04/09/2025

Trio campeão (Foto: Ancevo)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAs equipes de gateball da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo) novamente brilharam no gateball, desta vez no 169º Torneio Taiyô de Gateball, em Caldas Novas-GO, nesta terça-feira (2). O município foi campeão na categoria trio, com a equipe: Massuo Suenaga, Maria Francisca Morita e José Morita.A cidade também foi vice-campeã na categoria principal, com a equipe B: Massuo Suenaga, Francisca Morita, Marcos Henrique A. Souza, Mitsue Suzuki e José Morita.Votuporanga ficou ainda com o 4º lugar com a equipe A: Robson Watanabe, Tieko Watanabe, Yoshi Kakuda, Sinsei Isiara e Naotaka Ogata. Por fim, a cidade foi vice-campeã com a equipe de Marcelo e Moriji Fukuoka.O gateball é jogado em uma quadra retangular de 20 a 25 metros de comprimento e 15 a 20 metros de largura. Cada quadra tem três gates e um goal pole. É jogado por dois times de cinco pessoas. Os jogadores tem bolas numeradas correspondentes com suas ordens de jogo. A bolas vermelhas são ímpares e as brancas são pares. Os times marcam um ponto por bola rebatida com o stick (taco) que atravesse um gate (arco) e dois pontos por atingir o goal pole (pino central).É um esporte apreciado por uma grande faixa etária, da criança ao idoso. Sua regra é simples e o desgaste físico moderado, sendo uma excelente modalidade em que o trabalho em equipe e o raciocínio para elaborar táticas são fundamentais.