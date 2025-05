A equipe de voleibol masculino Sub-14 da Prefeitura de Votuporanga começou com o pé direito sua participação em competições oficiais

publicado em 14/05/2025

As partidas foram realizadas no último sábado, no Ginásio Municipal de José Bonifácio (Foto: Divulgação)

A equipe de voleibol masculino Sub-14 da Prefeitura de Votuporanga começou com o pé direito sua participação em competições oficiais. Em sua estreia, os jovens atletas, comandados pelo técnico Marcinho Fukuiama, conquistaram uma vitória emocionante sobre a tradicional equipe de José Bonifácio, por 2 sets a 1. As parciais foram 25x19, 20x25 e 15x9, em um confronto equilibrado que durou 1h30.

Com o resultado, Votuporanga assumiu a liderança da competição promovida pela LDR (Liga Desportiva Regional), sediada em São José do Rio Preto.

No mesmo dia, porém, a equipe Sub-16 enfrentou a equipe local e acabou derrotada na partida de estreia por 2 sets a 0, com parciais apertadas de 21x25 e 26x28, em 1 hora de disputa. Apesar do revés, a equipe demonstrou competitividade e deve evoluir ao longo da competição.

As partidas foram realizadas no último sábado, no Ginásio Municipal de José Bonifácio, e reuniram atletas e torcedores em um clima de entusiasmo e apoio ao esporte de base.