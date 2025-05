O Cavinho sub-15 segue fazendo um excelente Campeonato Paulista. A equipe comandada técnico Stevys Lipa venceu mais uma no torneio e segue invicta

publicado em 20/05/2025

Sub-15 da Votuporanguense comemora gol na vitória contra o América de Rio Preto (Foto: Andrey Queiroz)

Daniel Marques

O Cavinho sub-15 segue fazendo um excelente Campeonato Paulista. A equipe comandada técnico Stevys Lipa venceu mais uma no torneio e segue invicta. Na manhã do último sábado, o CAV enfrentou o América, no Teixeirão, em São José do Rio Preto, e venceu por 2 a 0.

Com uma atuação sólida e equilibrada, o CAV controlou o jogo, marcou nos momentos certos e mostrou, mais uma vez, a força do elenco jovem. A defesa se manteve firme, garantindo mais um jogo sem sofrer gols e consolidando a equipe entre as favoritas da chave.

Quem também entrou em campo foi o sub-17 do CAV. A equipe acabou superada pelo América por 6 a 1. A base da Alvinegra volta a jogar no próximo sábado (24), contra o Mirassol, na arena de Mirassol às 9h e às 11h.

Sub-13 e sub-14

Na manhã de anteontem, no Estádio Municipal José Antônio Rossi, em Iacanga, a equipe sub-13 da Votuporanguense enfrentou o Noroeste. Mesmo com muita luta dentro de campo, o time adversário levou a melhor. No tempo normal de jogo a equipe do Noroeste venceu a equipe do CAV pelo placar de 3 a 0.

Ao final da partida faz parte do regulamento a disputa de ponto extra, realizada em cobranças de penalidades e mais uma vez a equipe de Bauru venceu por 5 a 4. Com isso, o adversário somou 3 pontos pela vitória no tempo normal e mais 1 ponto pela vitória nos pênaltis, totalizando 4 pontos na rodada.

Na categoria sub-14, o jogo foi muito disputado e terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal. Com o empate, cada equipe garantiu 1 ponto. Em seguida, aconteceu a disputa de pênaltis para definir quem ficaria com o ponto extra. Nos pênaltis, o Votuporanguense brilhou e venceu por 4 a 0, conquistando mais 1 ponto.