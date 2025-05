Antônio Umbelino Maldonado competiu na prova dos 3 Tambores em Fernandópolis

Antônio Umbelino Maldonado (Leonardo Brites Fotografia)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante a Expô Fernandópolis 2025, realizada neste fim de semana, o menino votuporanguense Antônio Umbelino Maldonado, de apenas 8 anos, chamou a atenção do público e dos presentes pela sua habilidade e controle durante a prova dos 3 Tambores. Mesmo com pouca idade, ele demonstrou desenvoltura e técnica na competição, recebendo elogios de espectadores e participantes.Entre os que notaram a performance do jovem competidor estava Daniela Amorim, mãe do cantor MC Daniel, que acompanhou o filho durante sua apresentação na Expô Fernandópolis 2025. Impressionada com o desempenho de Antônio, Daniela chegou a filmar o menino de Votuporanga enquanto ele realizava a prova, destacando-se pelo domínio sobre o cavalo e segurança no percurso.Antônio representa Votuporanga em competições da modalidade e é aluno do Haras Peter Pan, onde treina sob a orientação da professora Karina Bergamo. O menino é novo no esporte e começou a praticá-lo com 7 anos de idade; mas a família está confiante na evolução de Antônio.