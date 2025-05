A atacante Maria Clara, de 17 anos, assinou contrato com o Corinthians; boa parte da formação dela foi no Brothers FC

publicado em 28/05/2025

Maria Clara e sua mãe Adriana Tavares durante a assinatura de contrato com o Corinthians (Foto: Divulgação/Instagram)

O Corinthians acertou a contratação de mais uma jogadora que teve passagem pelo projeto de futebol feminino realizado em Votuporanga, o Brothers FC. Trata-se da meia-atacante Maria Clara, de 17 anos, que chega ao clube para integrar a equipe sub-20 após se destacar pelo Vila Nova.

O Brothers FC é um projeto criado em maio de 2021 pelo professor Alcir de Camargo, conhecido como Tilin, com o objetivo de fomentar o futebol feminino em Votuporanga. Desde a sua criação, o projeto vem oferecendo estrutura e treinamento para jovens atletas, ajudando meninas a seguirem com o sonho de se tornarem jogadoras profissionais. No início deste ano, o Corinthians já havia contratado três atletas oriundas do Brothers FC.

Maria Clara passou por um período de avaliação interna ao longo da última semana no Corinthians e foi aprovada pela comissão técnica. Nascida em 2007, ela completa 18 anos em setembro e é considerada uma jogadora versátil, podendo atuar não apenas como meia-atacante, mas também pelas duas extremas.

Natural de Castilho, Maria Clara acumula experiências nas categorias de base. Em 2023, defendeu o sub-17 do Atlético-MG e, mais recentemente, se destacou pelo Vila Nova, onde terminou como vice-artilheira do Campeonato Goiano de 2025.