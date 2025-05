Como de costume, a atleta Karina Franzin fez bonito e venceu a prova representando a equipe Seesl/Avoa

publicado em 29/05/2025

Eliete Guilherme, Karina Franzin, Francielle Neves, Jaciara Andrade, Marcelo França e Osmar Andrade em Araçatuba (Foto: Seesl/Avoa)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A equipe da Seesl (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou Votuporanga em mais um evento no Estado de São Paulo. Desta vez, o time votuporanguense participou da Corrida Pedestre “Falcão Nervoso”, na cidade de Araçatuba, no último domingo. Como de costume, a atleta Karina Franzin fez bonito e venceu a prova.

A terceira edição da corrida foi em um percurso de 5km e contou com a participação de aproximadamente 400 corredores. Ainda na categoria feminina, a atleta Francielle Neves foi a terceira colocada na categoria de 30 a 34 anos; Eliete Guilherme conquistou o segundo lugar na sua categoria de 55 a 59 anos; e Jaciara Andrade também conquistou o segundo lugar na prova para corredoras de 50 a 54 anos.

Na prova masculina, Marcelo França foi o primeiro colocado na categoria de 30 a 34 anos e Osmar Andrade foi o quinto para corredores de 50 a 54 anos. No mesmo dia, em São José do Rio Preto, o atleta Mauricio Padilha sagrou-se campeão na categoria ACD de uma corrida de 5km.