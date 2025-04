A equipe de vôlei de praia sub-18 foi vice-campeã regional nos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo

publicado em 29/04/2025

Os atletas João Pedro, João Gabriel e Pablo juntos com o técnico Marcinho Fukuiama (Foto: Arquivo Pessoal)

Após muitos anos longe das grandes competições estaduais, a equipe de vôlei de praia sub-18 foi vice-campeã regional nos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo, competição realizada no último sábado na Arena TNT, na cidade de Fernandópolis.

O torneio contou com equipes da região de São José do Rio Preto em busca de apenas uma vaga para representar a região na grande final estadual que será realizada na cidade de Lençóis Paulista, em maio.

A grande campeã foi a equipe da cidade de Monte Aprazível, que venceu a equipe votuporanguense na final por 2 sets a 0, com parciais de 21 x 13 e 21 x 15, em 35 minutos de partida.