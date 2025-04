As aulas terão início no dia 15 de abril, uma terça-feira, e serão realizadas às terças e quintas-feiras

publicado em 03/04/2025

Também é possível realizar a inscrição presencialmente no próprio CSU, na zona Sul da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga está com inscrições abertas para a Escolinha de Futebol no Centro Social Urbano (CSU) Professora Antônia Bortolaia Brevigliéri, localizado na zona Sul da cidade. As aulas terão início no dia 15 de abril, uma terça-feira, e serão realizadas às terças e quintas-feiras.

De acordo com a pasta, as vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível para download nas plataformas App Store e Play Store, ou pelo site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br). Também é possível realizar a inscrição presencialmente no próprio CSU, que fica na rua Thomas Paes da Cunha Filho, no bairro São João.

A programação das aulas contempla crianças e adolescentes em diferentes faixas etárias. O horário das 8h às 8h45 será destinado para crianças de 9 a 11 anos, enquanto a faixa etária de 13 a 15 anos terá aulas das 9h às 9h45.

Mais informações sobre as inscrições e demais detalhes podem ser obtidos pelo site da Prefeitura, nas redes sociais (pelo perfil @prefvotuporanga) ou pelo telefone (17) 3406 – 2321.