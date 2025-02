Votuporanguense e Juventus jogaram na noite desta quarta-feira (12) na Arena Plínio Marin

publicado em 12/02/2025

Jefinho, centroavante do CAV (Agatha Marques / RP FOTOPRESS)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2, Votuporanguense e Juventus jogaram na noite desta quarta-feira (12), na Arena Plínio Marin, e empataram por 1 a 1. Jefinho, centroavante do CAV, fez seu primeiro gol no torneio e a Pantera está perto do seu primeiro objetivo, que é permanecer na divisão.Aos 10 minutos, os visitantes chegaram com perigo. Thiaguinho, da direita, chutou forte e Luis Carlos espalmou. Aos 18, depois de cruzamento rasteiro da esquerda, Natan, de frente para o gol, chutou por cima. Grande chance perdida pelo adversário. Aos 37, após levantamento da esquerda, Orlando Júnior bateu por cima do gol. Na sequência, Cesinha, da direita, chutou de canhota e Luis Carlos fez linda defesa.Saiu! Aos 46 minutos do primeiro tempo saiu o primeiro gol do centroavante do CAV, Jefinho, na competição. Ele recebeu lançamento de Denner e, na saída de André, tocou de canhota para marcar. A primeira etapa terminou em 1 a 0 para a PanteraJá no segundo tempo, aos cinco minutos, Orlando Júnior cruzou rasteiro da direita, mas nenhum dos atacantes do CAV conseguiu chegar para completar. Aos sete, Jefinho foi lançado e sairia cara a cara com o goleiro, porém foi marcado impedimento. Pelas imagens da televisão é visível que Jefinho sai do seu campo de defesa, portanto o lance seria legal.Aos 13, Jefinho perdeu um gol já sem goleiro. Hugo recebeu pela esquerda, passou para centroavante, que tentou dominar a bola e perdeu.O CAV fez uma verdadeira blitz aos 23 e após bate-rebate, a bola ficou com Frank, que chutou na rede pelo lado de fora. Aos 42, o Moleque Travesso empatou. Depois de cruzamento da esquerda, Anderson Magrão cabeceou no canto direito de Luis Carlos. Já nos acréscimentos, Pedrinho teve a chance de marcar, mas não conseguiu tocar por cima do goleiro André.O próximo jogo do CAV será sábado (15), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o XV de Piracicaba.