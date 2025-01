Votuporanguense e Taubaté jogam na tarde de hoje; como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 transmite todas as emoções

publicado em 25/01/2025

O CAV joga na tarde de hoje pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: Jhenifer Cristine)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense entra em campo hoje para enfrentar o Taubaté em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O jogo está marcado para as 15h, no Estádio Joaquim de Morais Filho, mais conhecido como Joaquinzão. A Pantera segue em busca da sua primeira vitória na competição.Como de costume, a rádiotransmite tudo ao vivo, com pré-jogo uma hora antes da partida e pós-jogo com entrevistas dos principais personagens do duelo.Em conversa com a reportagem da, o técnico da Alvinegra, Rogério Corrêa, observou que o tempo de preparação para o confronto de hoje foi curto, no entanto todos sabiam das condições do torneio, então não existe motivo para lamentar.Sobre o momento difícil do CAV na competição, ainda sem vitórias e amargando a lanterna, o comandante alvinegro deixou um recado para a torcida da Pantera: “O torcedor pode entender e ter certeza de que eu vou trabalhar incessantemente para que possamos buscar a pontuação jogo a jogo”.Novamente Rogério não revelou os 11 inicias para o confronto no Joaquinzão, porém a tendência é de poucas alterações em relação ao duelo diante do Oeste, em que o CAV perdeu por 2 a 0 na Arena Plínio Marin.A Série A2 tem a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. A primeira fase termina no dia 8 de março, quando a Pantera enfrenta a Portuguesa Santista, em Santos. As 16 equipes se enfrentam em turno único, classificando as oito melhores às quartas de final, quando disputam jogos eliminatórios até a decisão dos acessos e do título. Em caso de igualdade nos placares nesta fase do mata-mata, a decisão será sempre nos pênaltis.