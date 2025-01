O treinador Rogério Corrêa conversou com a reportagem da rádio Cidade FM sobre o jogo diante do Oeste

publicado em 24/01/2025

A Votuporanguense do zagueiro Felipe volta a jogar amanhã à tarde (Foto: Jhenifer Cristine)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDos três primeiros jogos da Votuporanguense na Série A2, o duelo diante do Oeste, na noite de anteontem, na Arena Plínio Marin, foi o pior em termos de desempenho, e o treinador da Pantera, Rogério Corrêa, reconheceu isso. No entanto, o comandante alvinegro segue confiante.Na visão do treinador, em dois pontos fundamentais, o CAV foi inferior ao adversário: acerto de passes e duelos individuais. “Quando se perde muitos duelos, o adversário consegue progredir, aí acontecem os erros porque você força e acaba perdendo o jogo”, apontou.Rogério observou que a Alvinegra passa por um momento “diferente” do que se acostumou na temporada passada. “Não é o fim do mundo, estamos passando por um momento diferente, mas o torcedor pode entender e ter certeza de que eu vou trabalhar incessantemente para que possamos buscar a pontuação jogo a jogo”, falou.Observando os resultados das três primeiras rodadas, o comandante alvinegro destacou que a Série A2 é um torneio bastante complicado, e é fundamental competir. “A partir do momento em que você compete, você consegue buscar os objetivos que precisa. Acho que a gente não competiu, erramos em momentos em que não perderíamos errar e demos para o adversário o que ele mais queria que era a transição”, analisou.Questionado sobre como melhorar o time com pouquíssimo tempo para treinar, Rogério respondeu que a parte de análise será importante. “Vamos assistir o nosso jogo, o do nosso adversário também, temos uma viagem longa, e a gente sabe que o campeonato seria assim, então é dar continuidade para poder merecer”, concluiu.A Série A2 tem a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. A primeira fase termina no dia 8 de março, quando a Pantera enfrenta a Portuguesa Santista, em Santos. As 16 equipes se enfrentam em turno único, classificando as oito melhores às quartas de final, quando disputam jogos eliminatórios até a decisão dos acessos e do título. Em caso de igualdade nos placares nesta fase do mata-mata, a decisão será sempre nos pênaltis.A Votuporanguense volta a jogar amanhã, às 15h, contra o Taubaté, na casa do adversário.