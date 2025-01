CAV e Ferroviária jogaram na noite desta quarta-feira (15) na Arena Plínio Marin

publicado em 15/01/2025

CAV e Ferroviária jogaram na noite desta quarta-feira (15) (Foto: Rapha Marqeus)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense estreou com derrota no Campeonato Paulista da Série A2. Na noite desta quarta-feira (15), na Arena Plínio Marin, o CAV perdeu por 2 a 0 para a Ferroviária. O primeiro gol foi um frangaço do goleiro Jean, que estreou no gol alvinegro.O primeiro lance de perigo foi dos visitantes. Aos 12 minutos, Ian Lucas recebeu na entrada da área, chutou, a bola desviou na zaga e bateu na rede pelo lado de fora do gol do CAV. A primeira boa chance da Pantera foi aos 22. Depois de cruzamento da esquerda, Bala desviou fraco para o gol e Léo Wall não teve trabalho.Aos 23, mais um chance para o CAV. Mizael recebeu bela enfiada pela direta, cruzou rasteiro, Bady chutou, mas a bola pegou em Jefinho, seu companheiro de Alvinegra. Na sobra, Bala chutou e a bola bateu no travessão. A Locomotiva abriu o placar aos 31. Lucas Rodrigues cobrou falta, Jean deu um soco para cima e aceitou no momento em que a bola caiu. Gol contra.Orlando Júnior quase faz um golaço aos 37. Depois de levantamento da direita, o atacante deu um lindo voleio, a bola foi no canto esquerdo de Léo Wall, que espalmou. Nos acrescimentos, após escanteio da esquerda e rebatida da zaga, Frank chutou de primeira, de fora da área, e Léo Wall espalmou bonito. A primeira etapa terminou em 1 a 0 para AFE.No início do segundo tempo, aos 11 minutos, a Ferrinha ampliou. Depois de boa jogada pela direita, a bola foi ajeitada de cabeça para Quirino, que chutou de primeira, no canto direito de Jean. Aos 13, quase o terceiro. Juninho recebeu pelo meio, avançou e tocou na saída de Jean, porém a bola bateu na trave. Aos 22, Hugo, do CAV, que entrou no segundo tempo, se livrou de dois adversários, no entanto finalizou nas mãos de Léo Wall. Na sobra a bola foi chutada e a zaga desviou.Apesar do resultado, a atuação não foi considerada tão ruim, e a Pantera fez frente a um time mais pronto. A Votuporanguense volta a jogar no sábado (18), às 16h, contra o São Bento, em Sorocaba.