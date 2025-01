A Votuporanguense estreou na noite desta quinta-feira (2) na Copa São Paulo de Futebol Júnior e conseguiu os três pontos

publicado em 02/01/2025

Yago, de pênalti, fez um dos gols da vitória (Foto: Rapha Marques)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense estreou bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Na noite desta quinta-feira (2), na Arena Plínio Marin, o Cavinho venceu o Floresta-CE por 2 a 0 e conquistou seus três primeiros pontos na competição.O primeiro lance de perigo foi dos donos da casa. Aos 20 minutos, após a defesa do Floresta rebater, William Brito chutou de fora da área e a bola bateu na trave direita de Daniel.Aos 33, a Pantera abriu o placar. William Brito deu uma bela enfiada de bola do meio de campo para direita, onde Victor Hugo avançou livre e chutou cruzado para marcar. Aos 37, João Pedro, zagueiro do Floresta, arriscou de longe e quase surpreende o goleiro Basseto. Diogo Mourão quase empata o confronto ao arriscar da entrada da área e a bola passar perto do travessão do CAV.Aos 44, Rafael Reis recebeu pela esquerda, avançou e tentou driblar o adversário, mas foi derrubado na área. A penalidade foi marcada. Yago chutou no canto direito alto do goleiro Daniel e fez o segundo da Alvinegra.A segunda etapa foi bastante truncada e sem chances claras de gol. A partida, então, terminou em 2 a 0 para a Pantera.O Cavinho entra em campo novamente domingo (5), às 16h45, na Arena Plínio Marin, contra o Fast Clube-AM. No mesmo dia e local, o Floresta-CE encara o Botafogo, às 19h.Na última rodada da primeira fase, quarta-feira (8), também na Arena, o Fast enfrenta o Floresta, às 16h45, e o CAV pega o Botafogo, às 19h.