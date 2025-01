CAV e Fast Clube-AM jogaram na tarde deste domingo (5) na Arena Plínio Marin

publicado em 05/01/2025

O Cavinho enfrentou o Fast Clube na tarde deste domingo (5) (Foto: Rainer Moura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense conseguiu sua segunda vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde deste domingo (5), na Arena Plínio Marin. O Cavinho venceu o Fast Clube-AM por 3 a 2 e está perto da classificação para a segunda fase. Fábio José, Enzzo e Yago fizeram os gols da Pantera.Os visitantes abriram o placar logo aos quatro minutos. Após cruzamento da direita, o defensor do CAV tentou dominar, mas Marley roubou a bola e chutou rasteiro para marcar. O empate veio logo na sequência. Aos seis, a bola foi enfiada para Fábio José, o goleiro Holliwer saiu de carrinho, tirou, mas ela bateu no atacante da Pantera, que ficou livre e cabeceou para o gol vazio.A virada da Alvinegra veio aos nove. Depois de escanteio cobrado da direita, Enzzo subiu livre para marcar praticamente embaixo do gol. Aos 22, Fábio José recebeu fora da área, fez a parede e tocou para Yago, livre, que chutou e o arqueiro do Fast defendeu.A equipe do Amazonas empatou aos 23. O centroavante Vinícius recebeu na área, girou bonito e chutou forte, no canto esquerdo alto do goleiro Basseto. Aos 39, Vitinho, do lado esquerdo, arriscou de longe e quase surpreende o arqueiro da Pantera. A bola bateu na rede pelo lado de fora. O primeiro tempo terminou empatado em 2 a 2.Já na segunda etapa, Vitinho, do Fast, avançou pela esquerda, chutou de fora da área e Basseto fez uma linda defesa, no seu canto esquerdo. Aos 24 minutos, o CAV fez o terceiro. Rafiq recebeu pela direita, se livrou do adversário, cruzou rasteiro; a zaga afastou mal, Yago ficou com a bola e chutou para marcar. Aos 39, quase o empate do Fast. A bola foi levantada da esquerda, Basseto saiu mal, Levy chutou e a zaga tirou praticamente em cima da linha. O jogo terminou em 3 a 2 para os donos da casa.Se o Botafogo vencer ou empatar com o Floresta-CE na noite deste domingo (5), a equipe de Votuporanga está classificada. O último jogo do Cavinho na primeira fase será quarta-feira (8), às 19h, na Arena, contra o Botafogo.