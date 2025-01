Ponte Preta e Iape-MA jogaram na tarde desta sexta-feira (10) e empataram por 0 a 0

publicado em 10/01/2025

Cavinho encara a Ponte Preta na próxima fase da Copinha (Foto: Hainer Moura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brApós ficar em segundo lugar no Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense vai jogar contra a Ponte Preta, no domingo (12), em Santa Fé do Sul, pela segunda fase do torneio. O horário da partida ainda não foi definido.As equipes classificadas do Grupo 1 enfrentam os times do Grupo 2, com sede em Santa Fé do Sul e os seguintes integrantes: Ponte Preta (primeira colocada com seis pontos), Iape-MA (segundo com quatro), Cuiabá (terceiro com um) e Santa Fé (em último e sem pontos). Os primeiros colocados de cada chave enfrentam os segundos do outro grupo.Ponte Preta e Iape-MA jogaram na tarde desta sexta-feira (10) e empataram por 0 a 0. Com o resultado, a Macaca confirmou a primeira posição, com 7 pontos, e o time do Maranhão ficou em segundo, com cinco.