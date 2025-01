CAV contrata zagueiro que estava na Série B do Brasileirão

publicado em 16/01/2025

O Clube Atlético Votuporanguense anuncia a chegada do zagueiro Guilherme Borech. O jogador vem do Operário, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, trazendo qualidade e solidez para o sistema defensivo.Antes disso, Borech vestiu as camisas do FC Cascavel, Primavera e Foz do Iguaçu, destacando-se por sua técnica e versatilidade. Agora, ele chega ao CAV com a determinação de ajudar o time a alcançar novos objetivos.“É uma honra vestir essa camisa e poder contribuir com o clube. Estou preparado para dar o meu melhor e defender o CAV com toda a garra”, destacou Guilherme Borech em sua chegada.O novo reforço já está integrado ao grupo e pronto para encarar os desafios da temporada.