Votuporanguense e Botafogo jogaram na noite desta quarta-feira (8) na Arena Plínio Marin

publicado em 08/01/2025

Lucas Camilo faz gol do Botafogo sobre o CAV (Foto: Henrique Lima/Botafogo)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Botafogo venceu o Cavinho na noite desta quarta-feira (8) e ficou com a primeira colocação do Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terminou em 1 a 0 para os visitantes, com um golaço de Lucas Camilo.O Glorioso abriu o placar com um golaço logo aos três minutos. Lucas Camilo arriscou de longe, uma bomba, e acertou o ângulo de Basseto. Aos 43, depois de boa jogada tramado pelo meio, Paulo Gustavo recebeu na direita e chutou forte, mas a bola foi para fora.Os visitantes quase fazem o segundo aos 48. Após escanteio da direita, Weliton cabeceou, a bola bateu no travessão. Na sobra, a defesa tirou para o alto, Basseto não conseguiu socar, a bola foi chutada e Matheus salvou a Pantera já sem o goleiro. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para a equipe do Rio de Janeiro.Já na segunda etapa, aos sete, Cauã Zappelini bateu falta de longe e Basseto espalmou para escanteio. Após cobrança de escanteio, Kauan Toledo finalizou dentro da pequena área, mas o goleiro estava bem posicionado e defendeu.Aos nove, Kauan Toledo recebeu pela esquerda e tocou por cobertura na saída do goleiro do Cavinho, porém a bola bateu na rede pelo lado de fora. Aos 21, Zapellini recebeu em profundidade, deixou Matheus caído com um drible, mas chutou muito forte e alto de perna esquerda. A bola vai direto para fora. Aos 33, Weliton recebeu na entrada da área, chutou de canhota e a bola passou raspando a trave esquerda de Basseto. O jogo, então, terminou em 1 a 0 para o Glorioso.As equipes classificadas do Grupo 1 da Copa São Paulo enfrentam os times do Grupo 2, com sede em Santa Fé do Sul e os seguintes integrantes: Ponte Preta (primeira colocada com seis pontos), Iape-MA (segundo com quatro), Cuiabá (terceiro com um) e Santa Fé (em último e sem pontos).A última rodada do Grupo 2 ocorre amanhã, com Ponte x Iape e Santa Fé x Cuiabá. Os primeiros colocados de cada chave enfrentam os segundos.