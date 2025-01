O sucesso das corredoras é um reflexo do trabalho dedicado da treinadora Karina Franzin

publicado em 28/01/2025

Corrida da Virada ocorreu na tarde do último sábado (Foto: Divulgação)

Na tarde do último sábado (25), as corredoras assessoradas pela renomada treinadora de atletismo Karina Franzin brilharam na 15ª edição da Corrida da Virada, conquistando as três primeiras colocações na categoria de 20 a 24 anos. A competição teve largada e chegada em frente à Arena Plínio Marin, em um cenário que destacou o talento e a dedicação das atletas.Maria Eduarda conquistou o 2° lugar geral da prova. Julia Nunes Ferreira foi a grande vencedora da categoria de 20 a 24, conquistando o 1º lugar. Beatriz Pereira Rocha ficou com a 2ª colocação, seguida por Carla de Oliveira Rodrigues, que assegurou o 3º lugar da categoria. Completando o domínio das corredoras que representam a assessoria Karina Franzin, Bianca dos Reis Garcia conquistou o 2° lugar da categoria de 30 a 34 anos e Haline morado ficando em 3° lugar na categoria de 45 a 49 anos. No masculino, Alexandre mota conquistou o 3° lugar na categoria de 20 a 24 anos, Lafeiete Júnior conquistou o 2° lugar na categoria de 30 a 34 anos. O resultado foi uma verdadeira celebração da força e da competência das atletas da assessoria, que dominaram o pódio com garra e comprometimento.O sucesso das corredoras é um reflexo do trabalho dedicado da treinadora Karina Franzin, que tem se destacado pelo seu método de treinamento e pela preparação física e mental de suas atletas.