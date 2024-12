A Alvinegra disputará sete partidas em casa e oito fora na primeira fase

CAV se prepara para a Série A2 do Paulista (Foto: Rafa Bento/CAV)

A Votuporanguense conheceu nesta segunda-feira (2) o seu adversário na estreia do Campeonato Paulista da Série A2: a Ferroviária. O jogo será na Arena Plínio Marin, no dia 15 de janeiro. A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela da competição.



Os horários das partidas ainda não foram definidos, no entanto a tendência é que nos finais de semana o CAV mande seus jogos aos sábados, às 18h, horário que agradou bastante na temporada 2024. Quando for mandante no meio de semana, os confrontos devem ser à noite, às 19h30. A Alvinegra disputará sete partidas em casa e oito fora na primeira fase.



De acordo com a FPF, a competição, que mantém a fórmula de disputa dos últimos anos, tem início em 15 de janeiro e data de final prevista para 6 de abril. A primeira fase termina no dia 8 de março, quando a Pantera enfrenta a Portuguesa Santista, em Santos.



Vice do Paulistão A3 Sicredi deste ano, o Grêmio Prudente também estreia diante de sua torcida, contra o São José. Já Ituano e Santo André, rebaixados do Paulistão Sicredi nesta temporada, jogam fora de casa contra Rio Claro e Capivariano, em respectivo.



As 16 equipes se enfrentam em turno único classificando as oito melhores às quartas de final, quando se enfrentam em jogos eliminatórios até a decisão dos acessos e do título. Em caso de igualdade nos placares nesta fase do mata-mata, a decisão será sempre nos pênaltis.



Até o momento, a Pantera anunciou seis reforços para a temporada de 2025, em que o clube também disputará a Copa do Brasil. A tendência é que mais nomes sejam anunciados nas próximas semanas.

Jogos do CAV na primeira fase



Votuporanguense x Ferroviária - 15/01

São Bento x Votuporanguense - 19/01

Votuporanguense x Oeste - 22/01

Taubaté x Votuporanguense - 26/01

Santo André x Votuporanguense - 29/01

Votuporanguense x Capivariano - 02/02

São José x Votuporanguense - 05/02

Grêmio Prudente x Votuporanguense - 09/02

Votuporanguense x Juventus - 12/02

Votuporanguense x XV Piracicaba - 16/02

Primavera x Votuporanguense - 19/02

Votuporanguense x Rio Claro - 23/02

Linense x Votuporanguense - 26/02

Votuporanguense x Ituano - 01/03

Portuguesa Santista x Votuporanguense - 08/03