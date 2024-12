Técnico da Alvinegra recebeu o título de cidadão votuporanguense na noite de anteontem na Câmara Municipal

publicado em 11/12/2024

Rogério Corrêa e o elenco da Votuporanguense na sessão da Câmara (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

O técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Corrêa, agora é um cidadão local. Na noite desta segunda-feira (9), na Câmara Municipal, ele recebeu o título de cidadão votuporanguense e destacou o seu amor pela terra das brisas suaves.

A proposta para a homenagem ao treinador é do vereador Cabo Renato (PRD). Na sessão solene, o treinador estava acompanhado pelo seu filho Gustavo e ainda pelo elenco, comissão técnica e diretoria da Pantera. Torcedores da Alvinegra também prestigiaram a reunião. “Um momento único na minha carreira como treinador, mas como eu falo sempre: eu não ganhei isso sozinho. Falo também que do lado de um grande homem há sempre uma grande mulher, e só eu e minha esposa sabemos quanto foi difícil até chegar aqui e receber esse título dessa cidade maravilhosa. Eu amo muito essa cidade, em que estou pela segunda passagem. Agradeço à torcida e a todos da cidade. Obrigado a todos”, declarou.

Rogério parabenizou e agradeceu à diretoria alvinegra que, segundo ele, trabalha diariamente e incessantemente para fazer o nome da Votuporanguense crescer cada dia mais. “O objetivo do clube é grande e eu tenho certeza que nós vamos conquistar”, falou.

Em seu discurso, o comandante mencionou a importância da torcida. “A TOV está aqui presente e nos ajudou bastante, a torcida foi o nosso 12º jogador e nos ajudou a conquistar o título da A3. O título da Copa Paulista não veio, mas tem um porquê e lá na frente a gente vai saber disso, mas agradeço e espero que vocês continuem nos apoiando, nos incentivando, e 2025 pode ser melhor do que foi em 2004”, disse.

Natural de Goiânia, Rogério Corrêa tem 45 anos e iniciou sua carreira como atleta nas categorias de base do Goiânia, passando por Santo André (SP) e Vila Nova (GO) antes de chegar ao Athletico (PR), em 2001, onde foi Campeão Brasileiro.

Na função de treinador, Rogério Corrêa começou na Anapolina-GO, passando por Lemense-SP, J. Malucelli-PR, Goiânia-GO, Botafogo-SP, até chegar no Athletico-PR, em 2018, onde trabalhou por três temporadas.